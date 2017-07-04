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Выборы

Бакыт Бекетаев: Омурбека Бабанова выдвинула не партия, а представители регионов

Политолог Бакыт Бекетаев не видит ничего незаконного или скандального в выдвижении курултаем Омурбека Бабанова.

По его словам, никакого съезда партии «РАЖ» Бабанов не созывал. А последующее гневное выступление в его адрес членов политсовета «Ата-Журта», в частности Камчыбека Ташиева,  Бакетаев назвал первой подножкой кандидату.

«Разумеется, у Бабанова будут оппоненты, будет критика. Это же борьба, и он, я полагаю, готов к этому и отвечать будет адекватно. Он же не новичок в политике. Проблема в отсутствии политической культуры у соперников. Наша страна за 25 лет прошла путь, который другие страны проходят за 250 лет», — считает Бакыт Бекетаев, отмечая, что отсутствие политической культуры сказывается и на выборной кампании.

Да, мы накопили определенный политический капитал, но вот опыта нам пока не достает.

Политолог Бакыт Бекетаев
Ранее политсовет партии «Ата-Журт» сообщил о том, что решение политсовета партии «Республика — Ата Журт» о выдвижении Омурбека Бабанова кандидатом в президенты — нелегитимно.

Сопредседатель партии Камчыбек Ташиев, как утверждают в политической организации, не подписывал какие-либо документы о выдвижении Омурбека Бабанова на пост главы государства, с ним никто не согласовывал и не обсуждал этот вопрос.

Новая партия была зарегистрирована 20 октября 2014 года, объединившись из двух — «Республики» и «Ата-Журта». Лидерами нового объединения стали Омурбек Бабанов и Камчыбек Ташиев. Два политика пошли на парламентские выборы, однако Ташиев не смог баллотироваться из-за судимости. Позже он заявил, что партии «Республика — Ата Журт» больше не существует.

В ЦИК ИА «24.kg» заявили, что никаких юридических коллизий или нарушений с выдвижением Омурбека Бабанова нет. Он самовыдвиженец.

1 июля прошел курултай партии «Республика — Ата Журт», где было объявлено о выдвижении Омурбека Бабанова.
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