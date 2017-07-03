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Выборы

Камчыбек Ташиев не выдвигал кандидатуру Бабанова от «Республики — Ата Журта»

Камчыбек Ташиев не выдвигал кандидатуру Бабанова от партии «Республика — Ата Журт», заявил ИА «24.kg» член политсовета организации Нурлан Шакиев.

Он настаивает на нелегитимности выдвижения кандидатуры Омурбека Бабанова на президентский пост от имени партии.

По его словам, он как член политсовета не видел и не подписывал никакого решения «Республики — Ата Журт» о выдвижении Омурбека Бабанова на пост президента Кыргызстана на предстоящих выборах.

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«В нашем политсовете 25 членов. Знаю, что по меньшей мере два члена — я и Камчыбек Ташиев — кандидатуру Омурбека Бабанова не выдвигали. Думаю, что из остальных 23 человек не все согласились бы с такой инициативой», — сказал Нурлан Шакиев и добавил, что, если бы даже было такое предложение, он бы его не поддержал.

Напомним, 1 июля прошел курултай партии «Республика — Ата Журт», где было объявлено о выдвижении Омурбека Бабанова.

Партия была зарегистрирована 20 октября 2014 года, объединившись из двух — «Республики» и «Ата-Журта». Лидерами нового объединения стали Омурбек Бабанов и Камчыбек Ташиев.

Два политика пошли на парламентские выборы, однако Ташиев не смог баллотироваться из-за судимости. Позже он заявил, что партии «Республика — Ата Журт» больше не существует.

По словам, Нурлана Шакиева, де-юре партия еще есть.
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