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Выборы

ЦИК КР: Местные выборы и референдум могут пройти в один день, но точная дата пока не определена (обновлено)

Местные выборы и референдум могут пройти в один день, но точная дата пока не определена. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК КР.

По их данным, все зависит от закона о назначении голосования, который должны в трех чтениях принять в ближайшее время депутаты парламента. «Речь о двух датах: либо 27 ноября – когда истекает срок полномочий большинства местных кенешей, либо 4 декабря», - сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Другой член избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов подчеркнул, что в Центризбиркоме готовится специальный модуль для АСУ по считыванию бюллетеней, по которым будет организовано голосование на референдуме.

Накануне в ЖК назвали предполагаемую дату референдума – 4 декабря.
Ссылка: https://24.kg/vybory/36877/
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