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Выборы

Главы ТИК сетуют на технические сбои оборудования на местах и слабый Интернет

Главы территориальных избирательных комиссий сетуют на технические сбои оборудования на местах и слабый Интернет. Об этом заявлено сегодня на рабочем совещании с участием членов ЦИК.

По их словам, в Токмаке, к примеру, на прошедших 27 марта местных выборах периодически выходили из строя «умные урны».

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что все эти проколы следует учесть при подготовке к осенним выборам в местные кенеши и референдуму.

Отметим, выборы пройдут более чем в 400 местных кенешах. Как подчеркивают специалисты, технические проблемы необходимо устранить, иначе выборы и референдум окажутся под угрозой срыва.
Ссылка: https://24.kg/vybory/35727/
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