Партия «Эмгек» призывает сделать правильный выбор: Бишкеку важен каждый голос!

В преддверии выборов в Бишкекский городской кенеш партия «Эмгек» выступила с обращением к избирателям.

Уважаемые избиратели!

Прошедшие дни агитации были наполнены встречами, диалогами и живым общением с вами — жителями Бишкека. Для всех членов нашей партии это непростая, но самая приятная и полезная часть избирательной кампании.

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Это была большая работа, которая проводилась для того, чтобы мы могли рассказать вам о наших планах, лучше узнать обо всем, что вас волнует. Мы старались слышать вас и больше узнать о ваших проблемах, надеждах, предложениях и о том, как улучшить жизнь в городе для всех нас.

Именно такая связь между нами формирует наше общее видение будущего. Сейчас вы уже знаете о нашей программе «Инициативный город 2.0», которая является логическим продолжением предыдущей программы партии. Каждый ее пункт — это реальная задача, которую наша команда ставит перед собой и обязательно исполнит.

Это не пустые слова, ведь мы уже доказали, что умеем работать на результат. Наша партия выдвинула кандидатами в депутаты Бишкекского городского кенеша своих лучших членов, которые приложат все свои усилия и знания, чтобы реализовать нашу программу.

На прошлых выборах наши кандидаты получили наибольшее количество ваших голосов, и в этот раз мы надеемся на вашу поддержку. Мы опираемся на вас и призываем сделать выбор в пользу тех, кто будет и дальше трудиться и созидать. Вместе мы сделаем Бишкек еще более удобным, красивым и уютным городом!

Уважаемые избиратели!

Приходите на избирательные участки в это воскресенье, 17 ноября, и проголосуйте за партию «Эмгек» — № 4!

Бишкеку важен каждый голос!

С уважением партия «Эмгек».

Оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Эмгек» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Ж.Ж. Жокоевой.