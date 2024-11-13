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Выборы

Телеведущий Fox News может стать главой Пентагона — решение Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Об этом говорится в заявлении, распространенном переходной командой штаба республиканцев.

СМИ
Фото СМИ. Телеведущий Fox News Пит Хегсет может стать главой Пентагона

«Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, — говорится в заявлении. — Пит жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте. С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими».

Отмечается, что Пит Хегсет учился в Принстонском и Гарвардском университетах. Он ветеран боевых действий, служил в том числе в Ираке и Афганистане. Последние восемь лет он работает ведущим на телеканале Fox News. Также является автором нескольких книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов.

Дональд Трамп убежден, что в новой должности он будет «смело и патриотично отстаивать политику США по установлению мира через силу».
Ссылка: https://24.kg/vybory/310914/
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