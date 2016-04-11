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Выборы

Участники прошедших 27 марта местных выборов заявляют о нарушениях при голосовании

Участники местных выборов, прошедших 27 марта, заявляют о нарушениях.

В частности, в Балыкчи представители партии «Ата Мекен» отметили, что на одном из участков зафиксировали, как члены УИК вручную подсчитывали бракованные бюллетени. Наблюдатели от ассоциации «Таза шайлоо» отметили, что на местных выборах в Оше и Токмаке были факты подкупа и агитации во время голосования. Это же отметили представители Коалиции «За демократию и гражданское общество». Они подчеркивают, что за одну из партий агитировали члены Ошской городской ТИК. Отмечены сбои оборудования по идентификации граждан. При этом избиратели и представитель ГРС заявляют, что никаких актов не подписывали.

Заместитель главы ЦИК Гульнара Джурабаева предложила передать эти факты в органы прокуратуры для изучения.
Ссылка: https://24.kg/vybory/30483/
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