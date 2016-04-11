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Выборы

Партии, победившие на местных выборах в шести городах, изменили списки кандидатов в депутаты

Партии - победительницы местных выборов в шести городах внесли изменения в списки кандидатов в депутаты. Об этом стало известно сегодня на заседании ЦИК.

По их данным, изменения произвели в Каракольском кенеше партии «Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс». Об изменениях заявляет и «Республика - Ата Журт». Корректируются списки претендентов на мандаты от СДПК в Токмаке.

Незначительно изменились списки и у партий «Бир Бол», «Онугуу-Прогресс» и «Кыргызстан» в Ошском горкенеше.

Напомним, выборы в местные кенеши прошли 27 марта в шести городах и 21 аймаке.
Ссылка: https://24.kg/vybory/30480/
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