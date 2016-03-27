Туйгунаалы Абдраимов: Выборы в местные кенеши прошли в штатном режиме, с незначительными нарушениями

«Выборы в местные кенеши прошли в штатном режиме и с незначительными нарушениями», - заявил сегодня на пресс-конференции глава ЦИК КР Туйгунаалы Абдраимов.

По его словам, голосование состоялось в шести городах и 21 аймаке. Всего в нем участвовали 24 политические партии. «Явка избирателей составила 56 процентов. Выборы прошли в штатном режиме. Вначале были затруднения с АСУ и аппаратурой по считыванию биометрики, но потом неполадки ликвидировали», - сказал Туйгунаалы Абдраимов.

Он добавил, что проблемы все же остались. В частности, зафиксирован подкуп избирателей. По факту сейчас разбираются правоохранительные органы. Ранее наблюдатели от Ассоциации «Таза шайлоо» сообщили ИА «24.kg», что подкуп и агитация на местах были в Оше и Токмаке.