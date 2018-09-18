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Власть

Комитет Жогорку Кенеша одобрил трех кандидатов в правительство

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил кандидатуры трех членов правительства.

На пост руководителя аппарата парламента предложен Шамилбек Асымбеков, на пост министра юстиции — Марат Жаманкулов, а на должность председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования — Эмиль Осмонбетов.

По словам первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, это личное предложение премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Комитет внес предложение главы кабмина в парламент.
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