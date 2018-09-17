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Власть

Президент признает, что гарантии неприкосновенности частной собственности нет

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков встретился с представителями бизнеса

«Одна из основных претензий предпринимателей на сегодня — несправедливость судебных решений», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с предпринимателями.

По его словам, сейчас власти работают над улучшением судебной системы, потому что в решении многих спорных вопросов бизнеса и фискалов помогает именно судебное разбирательство. Сейчас стоит задача сделать так, чтобы суды выносили справедливые решения.

«У нас есть открытые письма от инвесторов с просьбой решать вопросы, связанные с судами. Мы должны дать предпринимателям реальные гарантии. Еще одна проблема, которую озвучивает бизнес — не обеспечиваются реальные гарантии неприкосновенности частной собственности. Нестабильность законов, администрирование социальных выплат, налогов, вопросы честной конкуренции на рынках ЕАЭС беспокоят предпринимателей. Эти проблемы нам известны. Вы варитесь сами в этом котле, знаете, как это трудно. Давайте обсудим это в открытую. Мы выслушаем ваши предложения, потом будем по ним принимать соответствующие меры и решения», — заключил Сооронбай Жээнбеков.
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