Госпредприятия в Кыргызстане по-прежнему убыточны. Нужно внедрять KPI

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев на рабочем совещании по вопросу деятельности акционерных обществ с государственной долей участия поручил ФУГИ в двухнедельный срок внедрить ключевые показатели эффективности деятельности (KPI).

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства, принцип KPI будет внедрен в 22 акционерных обществах, где Фонд по управлению государственным имуществом является владельцем свыше 50 процентов акций.

Показатели рентабельности активов и капитала ОАО нестабильны и ежегодно падают. Отсутствует планомерное развитие или же снижение, из-за чего невозможно отследить реальное состояние компании и спрогнозировать ее развитие.

По мнению Мухаммедкалыя Абылгазиева, именно из-за низкого качества управления большая часть акционерных обществ с госдолей являются нерентабельными и убыточными.

«Руководители предприятий в условиях рыночных отношений должны работать эффективно, в соответствии с современными рыночными механизмами. Должен быть открытый и прозрачный менеджмент, открытая конкуренция компаний с госдолей с частными», — сказал он.

В госкомпаниях наблюдается несправедливый и нерациональный уровень оплаты труда их руководителей. «В некоторых государственных компаниях установлены неадекватные зарплаты. Бонусы и премии должны утверждаться только в зависимости от эффективности менеджмента, годового дохода и реальных показателей компаний», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.