20:49
USD 69.65
EUR 80.86
RUB 1.01
Власть

«Онугуу-Прогресс» не будет выдвигать кандидата на должность омбудсмена

Парламентская фракция «Онугуу-Прогресс» не будет выдвигать кандидата на должность омбудсмена. Об этом 24.kg сообщил член фракции Исхак Масалиев.

По его словам, заявки в секретариат подали, но предлагать какого-то определенного претендента или трех (как позволяет закон), фракция не будет. Отметим, в «Онугуу-Прогресс» подал документы экс-судья Сузакского районного суда Джалал-Абадской области Сатарали Камбаралиев, который в 2013 году был освобожден от должности судьи указом президента. Совет судей вынес в отношении Сатарали Камбаралиева дисциплинарное взыскание за то, что тот скрыл имеющуюся у него судимость.

Свои документы представили юрист Гульназ Эргешова и сотрудник аппарата акыйкатчи Урмат Аралбаев. Его кандидатуру предложил аппарат уполномоченного по правам человека.

С претендентами на пост главного правозащитника страны не определились «РАЖ» и «Кыргызстан». СДПК сегодня выдвинула кандидатуру 64-летнего генерала Токона Мамытова, «Ата Мекен» — доктора политических наук Канатбека Азиза и «Бир Бол» троих — бывшего первого заместителя Генпрокурора Рыскула Бактыбаева, юриста Риту Карасартову и бывшего сотрудника аппарата акыйкатчи Маматурайыма Момунова.
Ссылка:
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
Фракция СДПК определилась с кандидатом в омбудсмены
Токон Мамытов баллотируется в омбудсмены. Он подал документы в СДПК
Кого выдвинут в омбудсмены «РАЖ» и СДПК? Во фракциях отказываются говорить
Бывший служитель Фемиды, имеющий судимость, хочет стать омбудсменом страны
На должность омбудсмена претендует экс-представитель президента в парламенте
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков сообщил, на&nbsp;каких условиях Игры кочевников пройдут в&nbsp;Турции Сооронбай Жээнбеков сообщил, на каких условиях Игры кочевников пройдут в Турции
Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от&nbsp;нового политического сезона Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от нового политического сезона
Алмазбеку Атамбаеву до&nbsp;сих пор не&nbsp;вручили высший знак отличия &laquo;Ак-Шумкар&raquo; Алмазбеку Атамбаеву до сих пор не вручили высший знак отличия «Ак-Шумкар»
Депутаты Жогорку Кенеша возмущены призывами некоторых религиозных деятелей Депутаты Жогорку Кенеша возмущены призывами некоторых религиозных деятелей
Бизнес
Новая Акция в&nbsp;O!Store: СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Новая Акция в O!Store: СКИДКА 20 процентов на все аксессуары!
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 300&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 300 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Эмир Чукуев о&nbsp;причинах и&nbsp;подробностях покупки акций компании &laquo;Манас менеджмент&raquo; Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»
&laquo;Газпромнефть&raquo; вручила подарки победителям&nbsp;II этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; «Газпромнефть» вручила подарки победителям II этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»