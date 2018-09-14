Парламентская фракция «Онугуу-Прогресс» не будет выдвигать кандидата на должность омбудсмена. Об этом 24.kg сообщил член фракции Исхак Масалиев.

По его словам, заявки в секретариат подали, но предлагать какого-то определенного претендента или трех (как позволяет закон), фракция не будет. Отметим, в «Онугуу-Прогресс» подал документы экс-судья Сузакского районного суда Джалал-Абадской области Сатарали Камбаралиев, который в 2013 году был освобожден от должности судьи указом президента. Совет судей вынес в отношении Сатарали Камбаралиева дисциплинарное взыскание за то, что тот скрыл имеющуюся у него судимость.

Свои документы представили юрист Гульназ Эргешова и сотрудник аппарата акыйкатчи Урмат Аралбаев. Его кандидатуру предложил аппарат уполномоченного по правам человека.

С претендентами на пост главного правозащитника страны не определились «РАЖ» и «Кыргызстан». СДПК сегодня выдвинула кандидатуру 64-летнего генерала Токона Мамытова, «Ата Мекен» — доктора политических наук Канатбека Азиза и «Бир Бол» троих — бывшего первого заместителя Генпрокурора Рыскула Бактыбаева, юриста Риту Карасартову и бывшего сотрудника аппарата акыйкатчи Маматурайыма Момунова.