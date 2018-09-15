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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 сентября

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Асель Пирматова стала депутатом Бишкекского горкенеша.

Она пришла от СДПК вместо депутата Алмаза Кененбаева, который назначен первым заместителем руководителя аппарата президента.

Асель Пирматова была депутатом в предыдущем созыве БГК, занимала пост заместителя спикера.

Сестра депутата Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Исхака Пирматова.

Мээрим Момункулову назначили заместителем председателя Нацбанка.

Она заняла должность после того, как Лада Орозбаева написала заявление об уходе с поста заместителя главы НБ КР. Лада Орозбаева работала на посту с 2014 года.

Ранее Мээрим Момункулова занимала должность начальника отдела по работе с персоналом Национального банка КР.

О кадровых перестановках с 3 по 7 сентября читайте здесь.
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