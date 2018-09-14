Мэр Бишкека проигнорировал заседание парламентской фракции. Депутаты недовольны

Мэр Бишкека Азиз Суракматов не пришел на заседание парламентской фракции «Республика — Ата Журт». Об этом на заседании фракции сообщил лидер фракции Жыргалбек Турускулов.

По его словам, вместо градоначальника пришла вице-мэр Асель Куламбаева. Однако такая замена не устроила парламентариев.

На вопрос, почему на заседание не явился сам глава столицы, Асель Куламбаева ответила, что Азиз Суракматов находится на совещании.

«Республика — Ата Журт» сегодня рассматривает на заседании вопрос о готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году.