Депутат возмущен, что премьер-министр не ответил на критику Андрея Бельянинова

Депутат Рыскелди Момбеков возмущен, что премьер-министр не ответил на критику Андрея Бельянинова. Об этом нардеп заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, Андрей Бельянинов на конгрессе в Алматы издевался над кыргызским правительством.

«Он сказал, что правительство часто меняется. Он назвал его безголовым, что Россия устала учить наших чиновников. Если бы у кабмина была гордость, премьер-министр сам бы ответил. А так он лишь подтверждает, что у правительства нет головы», — отметил Рыскелди Момбеков.

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«Мухаммедкалый Абылгазиев мог ответить ему на языке Путина и Пушкина. Вместо этого он говорит на закрытии Всемирных игр кочевников на английском. Это только его достижение, а не показатель правительства. В свое время мы очень уважали Бельянинова, дарили ему оружие, награды. Он из резиденции никогда не выходил, там жил. Но нельзя оставлять без ответа его слова», — считает депутат.

Напомним, на вопрос о деятельности банка в Кыргызстане и возможных вариантах инвестиций председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов заявил, что «в Кыргызстане не с кем разговаривать с точки зрения бизнеса».