12:22
USD 69.74
EUR 80.82
RUB 1.00
Власть

Депутат возмущен, что премьер-министр не ответил на критику Андрея Бельянинова

Депутат Рыскелди Момбеков возмущен, что премьер-министр не ответил на критику Андрея Бельянинова. Об этом нардеп заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, Андрей Бельянинов на конгрессе в Алматы издевался над кыргызским правительством.

«Он сказал, что правительство часто меняется. Он назвал его безголовым, что Россия устала учить наших чиновников. Если бы у кабмина была гордость, премьер-министр сам бы ответил. А так он лишь подтверждает, что у правительства нет головы», — отметил Рыскелди Момбеков.

Читайте по теме
Дословно. Председатель правления ЕАБР
«Мухаммедкалый Абылгазиев мог ответить ему на языке Путина и Пушкина. Вместо этого он говорит на закрытии Всемирных игр кочевников на английском. Это только его достижение, а не показатель правительства. В свое время мы очень уважали Бельянинова, дарили ему оружие, награды. Он из резиденции никогда не выходил, там жил. Но нельзя оставлять без ответа его слова», — считает депутат.

Напомним, на вопрос о деятельности банка в Кыргызстане и возможных вариантах инвестиций председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов заявил, что «в Кыргызстане не с кем разговаривать с точки зрения бизнеса».
Ссылка:
просмотров: 816
Версия для печати
Материалы по теме
Обнаженным натурам повышена оплата труда. Мухаммедкалый Абылгазиев позаботился
Дословно. Председатель правления ЕАБР
Бельянинов: Люди боятся вкладывать в доллары. Все хотят работать в нацвалютах
Кыргызстан и ОАЭ готовы сотрудничать в сфере туризма
Найдет ли Кыргызстан деньги на поддержку инвалидов? Чиновники сомневаются
Правительство Кыргызстана думает, как уйти от зависимости экономики от «Кумтора»
Премьер-министр назвал чиновников Кыргызстана равнодушными
Премьер-министр Кыргызстана адекватно оценивает недостатки правительства
Кыргызстан и Казахстан приступают к переговорам по углублению сотрудничества
Кыргызстанцев обещают избавить от бумажной волокиты. В очередной раз
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков сообщил, на&nbsp;каких условиях Игры кочевников пройдут в&nbsp;Турции Сооронбай Жээнбеков сообщил, на каких условиях Игры кочевников пройдут в Турции
Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от&nbsp;нового политического сезона Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от нового политического сезона
Депутаты Жогорку Кенеша возмущены призывами некоторых религиозных деятелей Депутаты Жогорку Кенеша возмущены призывами некоторых религиозных деятелей
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;3-7 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 сентября
Бизнес
Выбирайте удобный способ связи с&nbsp;MegaCom Выбирайте удобный способ связи с MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает выгодные депозиты с&nbsp;высокими процентными ставками «Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты с высокими процентными ставками
Применение аппарата гамма-нож для лечения заболеваний головного мозга Применение аппарата гамма-нож для лечения заболеваний головного мозга
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Таиланде, Панаме и&nbsp;на&nbsp;Филиппинах Выгодный роуминг от MegaCom в Таиланде, Панаме и на Филиппинах