Кожобек Рыспаев и СДПК. Депутат уверен, что исключить его из фракции не смогут

Депутата, исключенного из партии, выгнать из фракции нельзя. Об этом 24.kg сообщил исключенный из рядов СДПК Кожобек Рыспаев.

По его словам, он проконсультировался с юристами аппарата парламента, и они объяснили, что по регламенту народный избранник, у которого отобрали партийный билет, должен сам написать заявление о выходе из фракции. «Но я заявление писать не намерен. На каком основании?» — заявил Кожобек Рыспаев.

Я как выступал против коррупционеров и взяточников, так и буду выступать. Причем тут фракция? Кожобек Рыспаев

Если социал-демократы все-таки большинством голосов исключат Кожобека Рыспаева из фракции, он может обратиться в Конституционную палату и обжаловать решение.

Депутат добавил, что не собирается покидать и пост главы парламентского комитета по ТЭК.

«Это комитет Жогорку Кенеша, и я добросовестно исполняю обязанности. Почему меня должны лишить должности председателя? Да, он квота СДПК, но из фракции меня исключить не могут. Что же касается комитета, кто его возглавит, и вовсе вся палата решает, а не отдельные мои коллеги», — отметил Кожобек Рыспаев.

Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева ранее распространила заявление, в котором объяснила причины исключения из партии Кожобека Рыспаева.