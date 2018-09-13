12:21
USD 69.74
EUR 80.82
RUB 1.00
Власть

Кожобек Рыспаев и СДПК. Депутат уверен, что исключить его из фракции не смогут

Депутата, исключенного из партии, выгнать из фракции нельзя. Об этом 24.kg сообщил исключенный из рядов СДПК Кожобек Рыспаев.

По его словам, он проконсультировался с юристами аппарата парламента, и они объяснили, что по регламенту народный избранник, у которого отобрали партийный билет, должен сам написать заявление о выходе из фракции. «Но я заявление писать не намерен. На каком основании?» — заявил Кожобек Рыспаев.

Я как выступал против коррупционеров и взяточников, так и буду выступать. Причем тут фракция?

Кожобек Рыспаев
Если социал-демократы все-таки большинством голосов исключат Кожобека Рыспаева из фракции, он может обратиться в Конституционную палату и обжаловать решение.   

Депутат добавил, что не собирается покидать и пост главы парламентского комитета по ТЭК.

«Это комитет Жогорку Кенеша, и я добросовестно исполняю обязанности. Почему меня должны лишить должности председателя? Да, он квота СДПК, но из фракции меня исключить не могут. Что же касается комитета, кто его возглавит, и вовсе вся палата решает, а не отдельные мои коллеги», — отметил Кожобек Рыспаев.

Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева ранее распространила заявление, в котором объяснила причины исключения из партии Кожобека Рыспаева.
Ссылка:
просмотров: 728
Версия для печати
Материалы по теме
Кожобек Рыспаев не собирается добровольно уходить из фракции СДПК
Парламентская фракция СДПК исключит из своих рядов депутата Кожобека Рыспаева
Кожобек Рыспаев не понимает, за что его исключили из СДПК
Депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева выгнали из СДПК
Депутаты не стали рассматривать вопрос о реструктуризации долгов энергетиков
Уголь на ветер. Депутаты недовольны ранним включением отопления в Бишкеке
«Кыргызалтын»: Инвестор из Китая не модернизирует производство на «Макмалзолоте»
Депутат заявляет, что инвестору, готовому работать на Макмале, ставят подножку
Дорога Бишкек — Кара-Балта: Депутаты требуют вернуться к первоначальному проекту
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков сообщил, на&nbsp;каких условиях Игры кочевников пройдут в&nbsp;Турции Сооронбай Жээнбеков сообщил, на каких условиях Игры кочевников пройдут в Турции
Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от&nbsp;нового политического сезона Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от нового политического сезона
Депутаты Жогорку Кенеша возмущены призывами некоторых религиозных деятелей Депутаты Жогорку Кенеша возмущены призывами некоторых религиозных деятелей
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;3-7 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 сентября
Бизнес
Выбирайте удобный способ связи с&nbsp;MegaCom Выбирайте удобный способ связи с MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает выгодные депозиты с&nbsp;высокими процентными ставками «Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты с высокими процентными ставками
Применение аппарата гамма-нож для лечения заболеваний головного мозга Применение аппарата гамма-нож для лечения заболеваний головного мозга
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Таиланде, Панаме и&nbsp;на&nbsp;Филиппинах Выгодный роуминг от MegaCom в Таиланде, Панаме и на Филиппинах