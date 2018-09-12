Депутаты Жогорку Кенеша возмущены призывами некоторых религиозных деятелей

В парламенте Кыргызстана обсуждают конвенцию стран ШОС и Минскую конвенцию по противодействию терроризму и информационной безопасности. Депутат Исхак Масалиев спросил, кто наряжает учениц младших классов светских школ в хиджабы и платки, а мальчиков — в длинные рубахи.

По словам нардепа, это не может быть сознательным выбором ребенка.

«Значит, это решение родителей? В каких семьях так воспитывают детей? В Интернете один известный религиозный деятель призывает не читать заупокойную молитву над директорами и учителями школ, которые не пускают на уроки закутанных девочек. Такие призывы в светском государстве — это нормально?» — заявил Исхак Масалиев.

С подобной проповедью выступил Чубак ажи Жалилов. В одном из выступлений он призвал не отпевать педагогов, срывающих с учениц хиджабы.

Депутат Руслан Казакбаев считает: чтобы у детей светских учебных заведений возникло понимание, что такое религия, в каких случаях надо покрывать голову, следует ввести предмет религиоведения и манасоведения, чтобы не было противоречий между религиозными и национальными традициями.