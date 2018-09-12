О расследовании резонансных дел рассказали в Совете безопасности

Сегодня на пресс-конференции секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев рассказал о резонансных уголовных делах.

По его словам, проверки выявили 2 тысячи 264 приостановленных дела по должностным и экономическим преступлениям. Из них 107 уже направили в суды. По остальным идет следствие.

Кроме того, выявили факты сокрытия должностных преступлений.

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По уголовному делу, связанному с уклонением от налоговых платежей, получены прямые доказательства причастности к коррупционной схеме бывшего председателя Государственной таможенной службы Адамкула Жунусова. Он в розыске.

По модернизации ТЭЦ Бишкека расследуют пять уголовных дел. Проводятся экспертизы и аудиторские проверки. Большинство фактов подтвердились с миллиардным ущербом. В течение месяца расследование завершится.

Продолжается расследование по делу Аскарбека Шадиева. В отношении бывшего чиновника возбудили три уголовных дела. Сначала Генпрокуратура возбудила дело за злоупотребление должностным положением. Второе — за незаконное пересечение госграницы. По третьему уголовному делу ему инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путем. Аскарбек Шадиев сбежал из страны и объявлен в розыск.