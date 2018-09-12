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Власть

Кыргызстанцы смогут находиться в Таджикистане без регистрации 60 дней

Граждане Кыргызстана смогут находиться в Таджикистане без регистрации 60 дней и ездить в соседнюю республику по ID-картам. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщили представители Государственной регистрационной службы КР.

В парламенте обсуждают ратификацию соглашения между правительствами Кыргызстана и Таджикистана о порядке пребывания граждан на территории двух стран. Его подписали 1 февраля 2018 года в  Душанбе. 

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался, когда подобная договоренность появится с Узбекистаном. Глава МИД Эрлан Абдылдаев ответил, что переговоры ведутся и с учетом позитивных сдвигов в межгосударственных отношениях консенсуса по данному вопросу стороны достигнут в ближайшее время. 
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