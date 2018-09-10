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Власть

Президент Кыргызстана призвал заранее подготовиться к выборам в Жогорку Кенеш

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым. Встреча состоялась по случаю начала очередной сессии парламента Кыргызстана, сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Сооронбай Жээнбеков констатировал, что на рассмотрении Жогорку Кенеша есть пакет законов, которые должны рассмотреть в первоочередном порядке.

В их числе — проект республиканского бюджета на 2019 год и необходимость поддержки правительства по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов.

Кроме того, президент отметил важность обеспечения устойчивости правил на предстоящих парламентских выборах.

«Все изменения должны быть уточнены и внесены не позднее, чем за год до даты выборов. После «правила игры» не должны меняться», — напомнил глава государства и призвал парламент своевременно рассмотреть и принять поправки в избирательное законодательство.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость созидательной и согласованной работы всех ветвей власти для развития государства и повышения благополучия кыргызстанцев.

Торага отметил, что профильные комитеты парламента и депутатские комиссии возобновили работу. На этой неделе начнутся заседания парламента.
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