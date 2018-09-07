Кого выдвинут в омбудсмены «РАЖ» и СДПК? Во фракциях отказываются говорить

Четыре из шести парламентских фракций озвучили претендентов на должность омбудсмена. Но во фракциях «Республика — Ата Журт» и СДПК отказались называть имена кандидатов, ссылаясь на то, что заявители сами не хотят до рассмотрения их кандидатур появления информации в СМИ.

24.kg удалось узнать, что два кандидата — Рита Карасартова и бывший полпред президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев — подали документы во все фракции. По словам Риты Карасартовой, ее кандидатурой заинтересовался «Бир Бол».

В следующую пятницу, 14 сентября, фракции проведут заседания и объявят имена выдвинутых кандидатов.

Единственная фракция, которая определилась с кандидатом, — «Ата Мекен». Социалисты выдвинули доктора юридических наук Канатбека Азиза.

За порядком выдвижения кандидатов в омбудсмены будут следить представители ООН.

Напомним, Кубат Оторбаев подал в отставку с поста омбудсмена 26 июня. По его словам, это решение обдуманно и принято без какого-либо давления со стороны.