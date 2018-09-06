16:19
USD 68.98
EUR 79.79
RUB 1.01
Власть

Главы тюркоязычных стран поддержали идею проведения III Иссык-Кульского форума

Главы тюркоязычных стран поддержали идею проведения III Международного Иссык-Кульского форума, инициированного президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства, на VI заседании саммита глав тюркоязычных государств (ССТГ) принято совместное заявление, посвященное 90-летию Чингиза Айтматова. Отмечается актуальность расширения формата диалога цивилизаций и культур, создания площадок для взаимодействия интеллектуалов, ученых, мыслителей, в том числе молодых.

Члены ССТГ приложат усилия к сохранению и популяризации литературного наследия Чингиза Айтматова. Его произведения будут переводить на разные языки, снимать фильмы, открывать в библиотеках «Уголки Айтматова». Будет учрежден «Приз молодого писателя Айтматова» для молодых авторов из тюркоязычных государств.
Ссылка:
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков рассказал премьеру Венгрии о плюсах инвестиций в Кыргызстан
Ильхам Алиев пригласил Сооронбая Жээнбекова в Азербайджан
В Чолпон-Ате начался саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Сооронбай Жээнбеков передал эстафету Игр кочевников президенту Турции
В День знаний в Кыргызстане открыты 27 новых школ
Сооронбай Жээнбеков: Развитие страны зависит от патриотизма каждого гражданина
Сооронбай Жээнбеков: Наша задача — достойно продолжить путь предков
Сооронбай Жээнбеков: Народ доказал, что готов к борьбе за справедливость
Сооронбай Жээнбеков: Свободу можно заслужить только неустанной борьбой
Сотрудники ГКНБ получили квартиры от президента
Популярные новости
Депутат придумал, как лишить неприкосновенности экс-президента Кыргызстана Депутат придумал, как лишить неприкосновенности экс-президента Кыргызстана
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;27-31 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 августа
Депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева выгнали из&nbsp;СДПК Депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева выгнали из СДПК
Визит Реджепа Эрдогана. Вопрос о&nbsp;FEТО в&nbsp;Кыргызстане решен Визит Реджепа Эрдогана. Вопрос о FEТО в Кыргызстане решен
Бизнес
БТА Банк&nbsp;&mdash; официальный партнер III Всемирных игр кочевников БТА Банк — официальный партнер III Всемирных игр кочевников
&laquo;Бакай Банк&raquo; реализует объекты недвижимости и&nbsp;автомашину «Бакай Банк» реализует объекты недвижимости и автомашину
Кэшбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;новые смартфоны Huawei в&nbsp;сети O!Store Кэшбэк 10 процентов на новые смартфоны Huawei в сети O!Store
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;турецкая компания подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Аэропорт «Манас» и турецкая компания подписали меморандум о сотрудничестве