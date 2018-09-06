Главы тюркоязычных стран поддержали идею проведения III Иссык-Кульского форума

Главы тюркоязычных стран поддержали идею проведения III Международного Иссык-Кульского форума, инициированного президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства, на VI заседании саммита глав тюркоязычных государств (ССТГ) принято совместное заявление, посвященное 90-летию Чингиза Айтматова. Отмечается актуальность расширения формата диалога цивилизаций и культур, создания площадок для взаимодействия интеллектуалов, ученых, мыслителей, в том числе молодых.

Члены ССТГ приложат усилия к сохранению и популяризации литературного наследия Чингиза Айтматова. Его произведения будут переводить на разные языки, снимать фильмы, открывать в библиотеках «Уголки Айтматова». Будет учрежден «Приз молодого писателя Айтматова» для молодых авторов из тюркоязычных государств.