Кожобек Рыспаев не собирается добровольно уходить из фракции СДПК

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев не собирается добровольно покидать фракцию СДПК. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, он ни в чем перед коллегами не виноват, поэтому не считает нужным уходить из фракции социал-демократов, даже несмотря на то, что его выгнали из партии СДПК.

«Конечно, если большинство депутатов проголосует за исключение меня из фракции, я должен уйти, но сам выходить из ее состава не собираюсь. На каком основании? Да, я говорил в эфире радио, что в СДПК есть коррупция. А разве это не так? Посмотрите, половина членов политсовета партии сидит в СИЗО ГКНБ, им предъявили обвинение именно в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ. Так в чем я не прав? О коррупции я говорил и буду говорить», — сказал Кожобек Рыспаев.

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов подтвердил 24.kg, что вопрос о членстве Кожобека Рыспаева решат на ближайшем фракционном заседании.