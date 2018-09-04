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Власть

Кожобек Рыспаев не собирается добровольно уходить из фракции СДПК

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев не собирается добровольно покидать фракцию СДПК. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, он ни в чем перед коллегами не виноват, поэтому не считает нужным уходить из фракции социал-демократов, даже несмотря на то, что его выгнали из партии СДПК.

«Конечно, если большинство депутатов проголосует за исключение меня из фракции, я должен уйти, но сам выходить из ее состава не собираюсь. На каком основании? Да, я говорил в эфире радио, что в СДПК есть коррупция. А разве это не так? Посмотрите, половина членов политсовета партии сидит в СИЗО ГКНБ, им предъявили обвинение именно в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ. Так в чем я не прав? О коррупции я говорил и буду говорить», — сказал Кожобек Рыспаев.

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов подтвердил 24.kg, что вопрос о членстве Кожобека Рыспаева решат на ближайшем фракционном заседании. 
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