Поножовщина, драки, взятки. Как еще служат народу депутаты местных кенешей?

Внимание общественности в основном приковано к депутатам Жогорку Кенеша. Считается, что именно они являются основными героями скандальных публикаций. И зря. Их коллеги из местных кенешей не реже мелькают и в криминальной хронике, и скандалах с драками.

24.kg собрало истории, в которых засветились сельские и городские народные избранники.

Нападение с ножом

Буквально на прошлой неделе в сводку угодил депутат от фракции СДПК Токмакского городского кенеша Тынай Жансейитов. По словам пострадавшего Талантбека Жамангулова, нардеп набросился на него с ножом на скотном рынке.

«Я не знаю, почему он напал на меня, но мы из одного села и раньше конфликтовали. Семья Жансейитовых очень влиятельная. Мэр нашего города приходится ему дядей, начальник Токмакского РОВД — родственник», — рассказал Талантбек Жамангулов.

Поэтому я не стал писать заявление, тем более его родичи ходят по домам свидетелей и запугивают их. Талантбек Жамангулов

Позже и мэр Токмака, и начальник городской милиции опровергли заявления потерпевшего о близком родстве с подозреваемым.

Тынаю Жансеийитову, несмотря на то что пострадавший отказался писать заявление, заочно предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство» УК КР. После инцидента нардеп исчез. Его объявили в розыск.

Земля. Деньги. Арест

Депутат айыльного кенеша сельской управы Он-Эки-Бел Ноокатского района Ошской области попался на взятке. Им занимается ГСБЭП.

В межрайонный отдел ведомства обратился гражданин с заявлением, что нардеп и специалист управы, курирующий земельные вопросы, вымогают у него 80 тысяч сомов.

Нардепа и его подельника взяли с поличным при получении 50 тысяч сомов. Обоих арестовали.

Депутат с большой дороги

В июле разгорелся скандал вокруг кражи топлива у строителей альтернативной дороги север – юг. Среди четверых подозреваемых оказался депутат айыльного кенеша.

Выяснилось, что в селе Кок-Ийрим Тогуз-Тороуского района неизвестные избили рабочего китайской фирмы и забрали 1 тонну ГСМ.

После избиения гражданин Китая с полученными травмами попал на больничную койку.

В отношении подследственных возбудили уголовное дело. Суд всех четверых отпустил под домашний арест.

Мордобой на празднике

В июне подрались депутаты Александровского кенеша Московского района Абулла Шарипов и Идрис Джонвуза. Инцидент произошел во время праздничного застолья, когда жители отмечали Орозо айт. Что не поделили нардепы, непонятно.

В итоге Идрис Джонвуза оказался в больнице с сотрясением мозга и написал на коллегу заявление. Сотрудники ОВД Московского района начали следствие. Однако участники конфликта пошли на мировую. Пострадавший бумагу отозвал, и дело благополучно закрыли.

Делили воду, дошли до драки

Шесть месяцев продолжалось разбирательство по делу о драке депутата Беловодского айыльного кенеша Сейитбека Надырбекова с бывшим заместителем главы айыл окмоту Советбеком Орозалиевым.

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Потасовка случилась в декабре 2017 года. Сейитбек Надырбеков набросился на аксакала с кулаками. Причиной раздора явился водозабор.

Суд Московского района Чуйской области приговорил Сейитбека Надырбекова к штрафу в 10 тысяч сомов. При этом все 12 свидетелей, как один, утверждали, что ничего не видели и не слышали.

Потерпевший скончался, не дожив до суда. Его семья недовольна приговором. Сын Советбека Орозалиева Чингиз заявил, что адвокаты обжаловали вердикт в Чуйском областном суде.

Наркотиками тоже балуемся

В конце июня в криминальную хронику угодил депутат городского кенеша Исфаны. Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД нашли у него 960 граммов героина.

Позже выяснилось, что депутат состоит на оперативном учете в милиции как причастный к незаконному обороту наркотиков.

Народного избранника арестовали. Дело рассматривается в суде.

Город невезения

Депутат городского кенеша Исфаны от фракции СДПК Учкунбек Кундузов в 2013 году с группой молодых ребят избил местного жителя Закира Комилова.

По предварительной информации, последний работал на стройке банкетного зала, принадлежащего нардепу. В милиции тогда рассказали, что между мужчинами произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Присутствующие на месте инцидента родственники и друзья депутата жестоко избили пострадавшего.

Закира Комилова в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Худжанда (Таджикистан). В отношении нардепа возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное нанесение телесных повреждений» УК КР.

Ляйлякский районный суд выдал санкцию на арест Учкунбека Кундузова лишь на 10 суток.

В итоге следствие в отношении Учкунбека Кундузова и вовсе прекратили за отсутствием доказательств.

Получается, что местным депутатам в отличие от их коллег в Жогорку Кенеше везет больше. СМИ за ними следят не так пристально, и они легко обходят законы, дерутся, продают наркоту, берут взятки и отделываются в лучшем случае штрафами, а то и вовсе избегают ответственности.