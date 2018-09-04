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Власть

Политический сезон открыт. Депутаты Жогорку Кенеша приступили к работе

Депутаты Жогорку Кенеша приступили к работе. Очередная сессия VI созыва началась с государственного гимна. 

Согласно Закону «О регламенте», депутатские каникулы заканчиваются в первый рабочий день сентября, однако в связи с открытием III Всемирных игр кочевников 3 сентября объявлен выходным, поэтому начало сессии перенесли на вторник, 4 сентября.

Пленарное заседание нардепы проводить не стали. Оно состоится 12 сентября, и дальше депутаты будут работать по графику. В ближайшие дни они проведут заседания парламентских комитетов и фракций.
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