Политический сезон открыт. Депутаты Жогорку Кенеша приступили к работе

Депутаты Жогорку Кенеша приступили к работе. Очередная сессия VI созыва началась с государственного гимна.

Согласно Закону «О регламенте», депутатские каникулы заканчиваются в первый рабочий день сентября, однако в связи с открытием III Всемирных игр кочевников 3 сентября объявлен выходным, поэтому начало сессии перенесли на вторник, 4 сентября.

Пленарное заседание нардепы проводить не стали. Оно состоится 12 сентября, и дальше депутаты будут работать по графику. В ближайшие дни они проведут заседания парламентских комитетов и фракций.