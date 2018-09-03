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Власть

Ильхам Алиев пригласил Сооронбая Жээнбекова в Азербайджан

Фото аппарата президента КР

Ильхам Алиев на встрече в городе Чолпон-Ате предложил Сооронбаю Жээнбекову посетить Азербайджан с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан для участия в заседании саммита глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств. 

«Кыргызская Республика придает очень важное значение дальнейшему развитию братских отношений, построенных на взаимном доверии и уважении. Мы готовы к открытой и содержательной беседе с нашими друзьями по всем аспектам. Я хочу искренне поздравить вас со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

«Я придаю важное значение сотрудничеству с Кыргызстаном. Мы намерены наращивать сотрудничество по всем направлениям — политическим, экономическим связям, в транспортной сфере раскрываются очень хорошие возможности», — отметил Ильхам Алиев и добавил, что сегодняшняя встреча даст новый толчок отношениям, которые будут дальше успешно развиваться.

Главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества, практической реализации ранее достигнутых договоренностей и развития двустороннего взаимодействия.

Президент Сооронбай Жээнбеков также пригласил президента Ильхама Алиева с официальным визитом в Кыргызстан, подчеркнув, что это станет важным шагом на пути дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран.
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