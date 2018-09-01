Оппозиция планирует провести съезд осенью. Об этом 24.kg сообщил Адиль Турдукулов.

По его словам, сначала оппозиционеры проведут встречи в регионах, а масштабный форум состоится уже в Бишкеке, предположительно в октябре. «Повестка дня не изменилась: мы требуем реформ, люстрации судебной власти, освобождения политических заключенных. Это наше основное требование, поэтому мы и дали время до осени. Что же касается списка приглашенных, то он тоже не изменился», — отметил Адиль Турдукулов и добавил, что приглашения будут разосланы всем политикам, включая экс-президентов, в том числе и свергнутых Курманбека Бакиева и Аскара Акаева.

Делегаты предстоящего собрания намерены обсудить, почему идея института народного курултая провалилась. В оргкомитете считают, что виноваты депутаты Жогорку Кенеша, которые прокатили законопроект о статусе курултая.

Напомним, оппозиицонеры планировали провести свой съезд еще весной.