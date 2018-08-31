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Власть

Дональд Трамп «разочаровался» в Реджепе Эрдогане

Фото © РИА Новости/Алексей Витвицкий. Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп рассказал, что «разочаровался» в турецком коллеге Реджепе Тайипе Эрдогане. Об этом сообщило РИА Новости.

«Я очень разочарован в нем (Эрдогане — прим. РИА). Но мы посмотрим, как все сложится», — заявил Дональд Трамп в интервью Bloomberg, комментируя ситуацию вокруг американского пастора Эндрю Брансона.

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Последнего арестовали в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и террористической организацией фетхуллахистов (ФЕТО), которые являются последователями проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

США неоднократно требовали от Анкары освободить пастора, предупреждая о возможных санкциях. В начале августа Вашингтон запретил въезд в страну турецкому министру юстиции и главе МВД, а также повысил в два раза пошлины на сталь и алюминий из Турции.

Реджеп Эрдоган в ответ заявил о бойкоте американской электроники. Кроме того, Анкара значительно увеличила пошлины на ряд американских товаров.
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