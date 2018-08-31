Владимир Путин надеется на дальнейшее укрепление отношений России и Кыргызстана

Президент России Владимир Путин поздравил народ и президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости.

«С удовлетворением отмечаю высокий уровень российско-кыргызских связей, основывающихся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Динамично развивается двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество в различных направлениях и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и других многосторонних структур», — отметил президент России.

Убежден, совместными усилиями мы будем и далее укреплять отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Владимир Путин

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Кыргызстана, идет в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности», — отмечается в поздравительной телеграмме.