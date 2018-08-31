Нурсултан Назарбаев: Кыргызстан добился многого за годы независимости

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил народ Кыргызстана и президента Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости.

«От имени народа Казахстана и себя лично поздравляю вас и братский кыргызский народ с Днем независимости Кыргызской Республики. Желаю дальнейшего интенсивного развития вашей стране и достижения под вашим руководством намеченных благих целей», — говорится в поздравлении.

За годы независимости Кыргызстан добился больших достижений в укреплении государственности, улучшении благосостояния людей, повышения авторитета страны на международной арене. Нурсултан Назарбаев

«Уверен, дальнейшее укрепление взаимоотношений, основанных на традиционной многовековой дружбе и прочном сотрудничестве между нашими народами, будет иметь продолжение», — говорится в поздравительной телеграмме.