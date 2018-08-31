12:20
USD 69.02
EUR 80.66
RUB 1.01
Власть

Спикер Жогорку Кенеша призвал кыргызстанцев верить в будущее и любить Родину

Фото Жогорку Кенеша. Спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков от имени депутатов поздравил кыргызстанцев с 27-летием независимости.

«День независимости — один из самых важных праздников нашей страны. 31 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета принята Декларация о государственной независимости. Согласно этому историческому документу, нашу страну объявили независимым, суверенным, демократическим государством», — говорится в тексте поздравления.

«За 27 лет было много переломных этапов в жизни государства, на смену одному режиму приходил другой, менялись государственные деятели. Но все это время простые кыргызстанцы верили в будущее, верили, что Кыргызстан заявит о себе как о сильном независимом государстве», — отметил спикер.

Кыргызский народ, обладая богатой историей, никогда не сдавался, сплотившись, боролся за независимость, стремился к справедливости и всегда выступал против беззакония.

Дастан Джумабеков
«Эта тяга к свободе, стремление свободно выражать свои мысли помогли преодолеть трудности и достичь новых целей и задач», — считает Дастанбек Джумабеков.

«Особая роль в становлении независимого государства принадлежит и Жогорку Кенешу. В 2010 году страна перешла к парламентской форме правления. Это стало новой вехой в формировании демократического государства. Жогорку Кенеш всегда придавал большое значение взаимодействию с гражданским сектором, а все процессы в парламенте открыты и прозрачны. Перед нынешним составом Жогорку Кенеша также стоит задача по дальнейшему укреплению парламентской демократии», — считает Дастанбек Джумабеков.

Сегодня все ветви власти работают над построением сильного государства с устойчивой экономикой и верховенством закона. Задач много, и каждая требует немедленного решения.

Дастан Джумабеков
«Верю, что нас ждет светлое будущее, которое мы построим сами. Кыргызстан всегда был и остается государством, где в мире и согласии живут представители многих национальностей. Я призываю всех кыргызстанцев любить Родину и верить в свои силы. Сообща мы можем многое изменить», — отметил торага Жогорку Кенеша.
Ссылка:
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Путин надеется на дальнейшее укрепление отношений России и Кыргызстана
Нурсултан Назарбаев: Кыргызстан добился многого за годы независимости
Сооронбай Жээнбеков: Развитие страны зависит от патриотизма каждого гражданина
Сооронбай Жээнбеков: Наша задача — достойно продолжить путь предков
Сооронбай Жээнбеков: Народ доказал, что готов к борьбе за справедливость
Сооронбай Жээнбеков: Свободу можно заслужить только неустанной борьбой
В Бишкеке на площади Ала-Тоо началось празднование Дня независимости
Экс-президент Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Днем независимости
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости
День независимости. Карта городских мероприятий
Популярные новости
Депутат придумал, как лишить неприкосновенности экс-президента Кыргызстана Депутат придумал, как лишить неприкосновенности экс-президента Кыргызстана
Депутат предлагает ввести статус гражданина кыргызстанского происхождения Депутат предлагает ввести статус гражданина кыргызстанского происхождения
Премьер-министр назвал чиновников Кыргызстана равнодушными Премьер-министр назвал чиновников Кыргызстана равнодушными
Новые рабочие места. Премьер-министра уличают в&nbsp;манипуляции цифрами Новые рабочие места. Премьер-министра уличают в манипуляции цифрами
Бизнес
Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на&nbsp;ипподроме III Всемирных игр кочевников Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на ипподроме III Всемирных игр кочевников
Администрация ЦУМа &laquo;Айчурек&raquo; отреагировала на&nbsp;инцидент в&nbsp;торговом центре Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре
Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по&nbsp;стандартам британских школ Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ
Как подделывают бензин? Как подделывают бензин?