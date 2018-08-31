Спикер Жогорку Кенеша призвал кыргызстанцев верить в будущее и любить Родину

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков от имени депутатов поздравил кыргызстанцев с 27-летием независимости.

«День независимости — один из самых важных праздников нашей страны. 31 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета принята Декларация о государственной независимости. Согласно этому историческому документу, нашу страну объявили независимым, суверенным, демократическим государством», — говорится в тексте поздравления.

«За 27 лет было много переломных этапов в жизни государства, на смену одному режиму приходил другой, менялись государственные деятели. Но все это время простые кыргызстанцы верили в будущее, верили, что Кыргызстан заявит о себе как о сильном независимом государстве», — отметил спикер.

Кыргызский народ, обладая богатой историей, никогда не сдавался, сплотившись, боролся за независимость, стремился к справедливости и всегда выступал против беззакония. Дастан Джумабеков

«Эта тяга к свободе, стремление свободно выражать свои мысли помогли преодолеть трудности и достичь новых целей и задач», — считает Дастанбек Джумабеков.

«Особая роль в становлении независимого государства принадлежит и Жогорку Кенешу. В 2010 году страна перешла к парламентской форме правления. Это стало новой вехой в формировании демократического государства. Жогорку Кенеш всегда придавал большое значение взаимодействию с гражданским сектором, а все процессы в парламенте открыты и прозрачны. Перед нынешним составом Жогорку Кенеша также стоит задача по дальнейшему укреплению парламентской демократии», — считает Дастанбек Джумабеков.

Сегодня все ветви власти работают над построением сильного государства с устойчивой экономикой и верховенством закона. Задач много, и каждая требует немедленного решения. Дастан Джумабеков

«Верю, что нас ждет светлое будущее, которое мы построим сами. Кыргызстан всегда был и остается государством, где в мире и согласии живут представители многих национальностей. Я призываю всех кыргызстанцев любить Родину и верить в свои силы. Сообща мы можем многое изменить», — отметил торага Жогорку Кенеша.