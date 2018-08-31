Сооронбай Жээнбеков: Развитие страны зависит от патриотизма каждого гражданина

Развитие страны зависит от патриотизма каждого гражданина. Об этом на праздновании Дня независимости заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, только тот, кто живет в государстве, где чтят свободу гражданина и защищают его права, стремится внести вклад в его развитие.

«Основа нашего развития — обеспечение верховенства гражданских прав каждого человека, уважение к человеку и его ценностям. В концепции долгосрочного развития страны человеческий капитал определен как основной ресурс развития. Во всех сферах будет обеспечена свободная конкуренция. Свобода станет наивысшей ценностью, ресурсом, благодаря которому будет развиваться государство. Будут обеспечены экономические и политические права свободных людей», — пообещал Сооронбай Жээнбеков.

Он заявил, что в Кыргызстане станет привычным явлением, когда все ветви власти станут ближе к народу, будут прислушиваться к его голосу и знать потребности.