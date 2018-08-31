Сооронбай Жээнбеков: Народ доказал, что готов к борьбе за справедливость

«Новейшая история Кыргызстана является ярким свидетельством того, что свобода — непреходящая ценность для каждого кыргыза с горячим сердцем и с честью в крови», — заявил во время празднования Дня независимости президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что за четверть века Кыргызстан пережил две народные революции.

Народ не смог остаться равнодушным к судьбе государства и сумел доказать, что готов к борьбе за справедливость и процветание общества, следующего по пути предков. Сооронбай Жээнбеков

«Сегодня мы отдаем дань уважения светлой памяти и вспоминаем наших героев, отдавших жизни за свободу нашей страны», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что 27 лет — незначительный отрезок времени, с точки зрения истории, но за это время кыргызстанцы прошли путь, равнозначный целому веку.

«Мы заняли достойное место в мировом сообществе. Кыргызстан стал полноценным независимым государством. Вступив в ряды авторитетных международных организаций, наша страна стала равноправным участником региональных и мировых интеграционных процессов», — сказал Сооронбай Жээнбеков.