Сооронбай Жээнбеков: Свободу можно заслужить только неустанной борьбой

«Свободу нельзя подарить, ее можно заслужить в результате неустанной борьбы», — заявил сегодня во время празднования Дня независимости президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, Кыргызстану понадобились века неустанной борьбы, чтобы заслужить свободу.

«Немало славных сыновей и дочерей нашего народа с честью сложили головы на алтарь независимости, пожертвовали своими жизнями ради этого. Свободолюбивый дух кыргызского народа с честью выдержал испытание на прочность и стал бесценным достоянием, передаваемым из поколения в поколение», — сказал Сооронбай Жээнбеков.