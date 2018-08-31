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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Свободу можно заслужить только неустанной борьбой

«Свободу нельзя подарить, ее можно заслужить в результате неустанной борьбы», — заявил сегодня во время празднования Дня независимости президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, Кыргызстану понадобились века неустанной борьбы, чтобы заслужить свободу.

«Немало славных сыновей и дочерей нашего народа с честью сложили головы на алтарь независимости, пожертвовали своими жизнями ради этого. Свободолюбивый дух кыргызского народа с честью выдержал испытание на прочность и стал бесценным достоянием, передаваемым из поколения в поколение», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
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