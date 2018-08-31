Экс-президент Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Днем независимости

«Прошло 27 лет после принятия Декларации о государственной независимости Кыргызстана. Наша молодая страна развивается, у нас много проблем, но сегодня нам есть, чем гордиться!» — говорится в поздравлении экс-президента Алмазбека Атамбаева с Днем независимости.

«За последние годы Кыргызстан состоялся как государство и уже не считается бедной страной. Мы обеспечили энергетическую безопасность государства. Вплотную подошли к достижению транспортной независимости, построили заново и реконструировали беспрецедентное количество автомобильных дорог. Использовали международную поддержку, но добились при этом того, что соотношение государственного долга к ВВП страны не выросло, а снизилось. У Кыргызстана появилась боеспособная армия», — считает экс-президент.

Кыргызстан научился отстаивать свои национальные интересы на международной арене. А ведь совсем недавно нашу страну называли несостоявшимся государством. Алмазбек Атамбаев

«Всего этого мы достигли благодаря усилиям всех граждан, благодаря терпению и мудрости народа Кыргызстана. Неоценим вклад каждого труженика в укрепление независимости и суверенитета Кыргызстана. Поэтому День независимости отмечается не только в качестве официального мероприятия, но и в каждом городе и каждом селе, в каждом коллективе и в каждой семье», — отметил Алмазбек Атамбаев.

«Впереди у нас много новых целей и задач. День независимости — праздник, с которым каждый из нас связывает надежды на мир и согласие в народе, на устойчивое развитие и процветание Кыргызстана», — отметил экс-президент.

Он пожелал кыргызстанцам крепкого здоровья и благополучия, счастья и взаимопонимания, мирного неба над головой.