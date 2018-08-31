11:39
USD 69.02
EUR 80.66
RUB 1.01
Власть

Экс-президент Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Днем независимости

Фото 24.kg. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

 «Прошло 27 лет после принятия Декларации о государственной независимости Кыргызстана. Наша молодая страна развивается, у нас много проблем, но сегодня нам есть, чем гордиться!» — говорится в поздравлении экс-президента Алмазбека Атамбаева с Днем независимости.

«За последние годы Кыргызстан состоялся как государство и уже не считается бедной страной. Мы обеспечили энергетическую безопасность государства. Вплотную подошли к достижению транспортной независимости, построили заново и реконструировали беспрецедентное количество автомобильных дорог. Использовали международную поддержку, но добились при этом того, что соотношение государственного долга к ВВП страны не выросло, а снизилось. У Кыргызстана появилась боеспособная армия», — считает экс-президент.

Кыргызстан научился отстаивать свои национальные интересы на международной арене. А ведь совсем недавно нашу страну называли несостоявшимся государством.

Алмазбек Атамбаев
«Всего этого мы достигли благодаря усилиям всех граждан, благодаря терпению и мудрости народа Кыргызстана. Неоценим вклад каждого труженика в укрепление независимости и суверенитета Кыргызстана. Поэтому День независимости отмечается не только в качестве официального мероприятия, но и в каждом городе и каждом селе, в каждом коллективе и в каждой семье», — отметил Алмазбек Атамбаев.

«Впереди у нас много новых целей и задач. День независимости — праздник, с которым каждый из нас связывает надежды на мир и согласие в народе, на устойчивое развитие и процветание Кыргызстана», — отметил экс-президент.

Он пожелал кыргызстанцам крепкого здоровья и благополучия, счастья и взаимопонимания, мирного неба над головой.
Ссылка:
просмотров: 848
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков: Развитие страны зависит от патриотизма каждого гражданина
Сооронбай Жээнбеков: Наша задача — достойно продолжить путь предков
Сооронбай Жээнбеков: Народ доказал, что готов к борьбе за справедливость
Сооронбай Жээнбеков: Свободу можно заслужить только неустанной борьбой
В Бишкеке на площади Ала-Тоо началось празднование Дня независимости
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости
День независимости. Карта городских мероприятий
На празднование Дня независимости позвали Алмазбека Атамбаева и Розу Отунбаеву
Концерты, спортивные мероприятия, салют. Как столица отметит День независимости
Алмазбек Атамбаевдин дагы бир телеканалы бар
Популярные новости
Депутат предлагает ввести статус гражданина кыргызстанского происхождения Депутат предлагает ввести статус гражданина кыргызстанского происхождения
Депутат придумал, как лишить неприкосновенности экс-президента Кыргызстана Депутат придумал, как лишить неприкосновенности экс-президента Кыргызстана
Премьер-министр назвал чиновников Кыргызстана равнодушными Премьер-министр назвал чиновников Кыргызстана равнодушными
Новые рабочие места. Премьер-министра уличают в&nbsp;манипуляции цифрами Новые рабочие места. Премьер-министра уличают в манипуляции цифрами
Бизнес
Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на&nbsp;ипподроме III Всемирных игр кочевников Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на ипподроме III Всемирных игр кочевников
Администрация ЦУМа &laquo;Айчурек&raquo; отреагировала на&nbsp;инцидент в&nbsp;торговом центре Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре
Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по&nbsp;стандартам британских школ Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ
Как подделывают бензин? Как подделывают бензин?