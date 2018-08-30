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Власть

С кем встретится в Кыргызстане президент Турции

В рамках официального визита в Кыргызстан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой республики Сооронбаем Жээнбековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и торага Жогорку Кенеша Дастаном Джумабековым. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган посетит республику 1-2 сентября по приглашению Сооронбая Жээнбекова.

Во время визита главы государств обсудят состояние и перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией. Они обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Главы государств также примут участие в работе IV заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

Ожидается, что по итогам переговоров Сооронбай Жээнбеков и Реджеп Тайип Эрдоган подпишут ряд двусторонних документов и сделают заявление для прессы.

Реджеп Тайип Эрдоган в рамках рабочего визита примет участие в открытии III Всемирных игр кочевников и заседании Саммита глав стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
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