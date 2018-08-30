Дональд Трамп обвинил Twitter, Facebook и Google в политической избирательности

Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети в предвзятом отношении к своей Республиканской партии. Об этом сообщило Reuters.

«Я думаю, что Google, Facebook и Twitter относятся к консерваторам и республиканцам очень несправедливо», — заявил Дональд Трамп в Белом доме.

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Американский президент уверен, что они «действительно пытаются заставить замолчать очень большую часть этой страны». «Это неправильно. Это нечестно. Это может быть незаконно, но мы посмотрим. Мы просто хотим справедливости», — добавил он.

Параллельно Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter обвинения в адрес Google. Суть претензий в том, что заявления экс-президента США Барака Обамы компания публиковала на своей домашней странице, а с приходом Трампа отказалась от этой практики.

В другом сообщении президент США обратил внимание на то, что 96 процентов результатов по запросу «Трамп новости» являются ссылками на национальные СМИ, которые разделяют левые политические взгляды.

Они контролируют, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, она будет рассмотрена. Дональд Трамп

Американский президент нередко критикует СМИ за нелицеприятные отзывы о своей работе. В 2017 году он назвал The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.