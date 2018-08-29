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Власть

На празднование Дня независимости позвали Алмазбека Атамбаева и Розу Отунбаеву

На официальную церемонию празднования Дня независимости на площади Ала-Тоо пригласят экс-президентов Кыргызстана Розу Отунбаеву и Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Кроме них, на мероприятие пригласят спикера Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова, премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, председателя Верховного суда Айнаш Токбаеву, депутатов Жогорку Кенеша, членов правительства и представителей дипломатических миссий.

На площади Ала-Тоо 31 августа президент Сооронбай Жээнбеков выступит с поздравительной речью.
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