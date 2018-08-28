Найдет ли Кыргызстан деньги на поддержку инвалидов? Чиновники сомневаются

Сегодня на заседании правительства чиновники обсудили ратификацию Конвенции о правах инвалидов. Однако республика, ратифицировав документ, должна будет выполнить ряд обязательств.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов отметил, что нужно просчитать, сколько денег потребуется на пандусы, светофоры и переоборудование транспорта.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что деньги найдут. «В Кыргызстане 180 тысяч человек с инвалидностью, 30 тысяч из них — дети. Если мы не создадим для них условия под предлогом, что нет денег, нам это не сделает чести. Мы примем конвенцию, и в соответствии с бюджетом будем стремиться выполнить ее условия. Это обязательства не перед мировым сообществом, а перед нашими гражданами. Мы должны делать шаги, не думая, хватит нам денег или нет», — сказал он.