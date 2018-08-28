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Власть

О чем просят президента Кыргызстана граждане? Совбез разбирается

Секретариат Совета безопасности Кыргызстана рассматривает резонансные обращения граждан. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

В последнее время кыргызстанцы все чаще обращаются к Сооронбаю Жээнбекову через социальные сети.

В частности, секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев накануне встретился с бывшим пресс-секретарем Госэкотехинспекции Анарой Мамбеталиевой. По итогам беседы на ближайшее время назначена еще одна встреча, где обсудят и изучат факты, которые озвучили в социальных сетях.

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Встреча прошла и с Алией Асанбаевой, которая сообщала о фактах коррупции на железной дороге.

Секретарь Совбеза также встретился с отцом погибшей Бурулай — Турдали Кожоналиевым. На встрече ему дали разъяснения по резонансному уголовному делу. Дело направили в суд, в начале сентября начнется процесс.

Во время рабочей поездки в Джалал-Абадскую область президент Сооронбай Жээнбеков встретился с местными жителями. Бывший сотрудник ГРС Базар-Коргонского района Таалайбек Исаев обратился к главе государства с просьбой взять под личный контроль дело в отношении экс-руководителя районной ГРС, который «в своем рабочем кабинете избил и искалечил его выстрелом из травматического пистолета».

Таалайбек Исаев недоволен решением суда, который вынес, по его мнению, мягкий приговор, после которого его обидчик — государственный чиновник — сейчас занимает должность муниципального служащего.

Изучив обращение, секретариат Совета безопасности направил его в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.
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