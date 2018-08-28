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Власть

Премьер-министр назвал чиновников Кыргызстана равнодушными

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев назвал на заседании правительства чиновников Кыргызстана равнодушными.

Он рассказал о достижениях и недостатках правительства. По его словам, давно не решается вопрос о трансформации земель. «Люди не могли построить дома, получить документы. Около 200 тысяч наших граждан не могли пользоваться социальными услугами. Эти вопросы будут решены. Разрабатывается временное положение. Граждане смогут получить документы на жилье», — рассказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

«В республике много нерешенных проблем. Чиновники равнодушно относятся к решению социально-экономических вопросов. Некоторые не выполняют задания», — отметил премьер-министр.
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