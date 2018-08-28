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Власть

Премьер-министр Кыргызстана адекватно оценивает недостатки правительства

Премьер-министр Кыргызстана адекватно оценивает недостатки в работе правительства. Об этом сегодня на заседании кабинета министров заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, в Кыргызстане наблюдается стабильность национальной валюты. Кроме промышленности во всех отраслях есть рост. Улучшается работа с бизнес-структурами.

«В обществе осуждают недоработки в нашей деятельности. Мы не должны гордиться тем, чего достигли, но и скрывать то, чего не достигли, не будем», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По итогам семи месяцев 2018 года более 50 миллиардов сомов поступило в виде налогов. Растет экспорт в соседние страны: в Россию — на 22 процента, Казахстан — на 16 процентов, Узбекистан — на 10 процентов.
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