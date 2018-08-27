В Кыргызстане предлагают расширить полномочия президента в вопросе помилования

Депутат Исхак Масалиев предлагает расширить полномочия президента в плане помилования осужденных. Об этом он заявил 24.kg.

Читайте по теме От помилования отказался. Омурбек Текебаев требует пересмотра уголовного дела

По его словам, он предлагает разрешить омбудсмену ходатайствовать о том, чтобы глава государства мог совершить акт доброй воли в отношении заключенных и одновременно с помилованием у таких арестантов должны снимать судимость.

«В нынешней редакции Закона «О помиловании» только арестант может просить о помиловании. В этом случае он должен полностью признать вину, но большинство осужденных, в частности, по политическим мотивам, себя виновными не считают, следовательно, писать прошений не будут. Поэтому предлагаю закрепить это право за уполномоченным по правам человека», — рассказал Исхак Масалиев.

Бывший омбудсмен Кубат Оторбаев просил главу государства Сооронбая Жээнбекова помиловать экс-депутата Омурбека Текебаева, осужденного по статье «Коррупция». Но комиссия по делам помилования не стала рассматривать заявление, поскольку оно поступило не от имени политика.