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Власть

Президенты стран Центральной Азии обсудят проблемы Арала

Сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в качестве почетного гостя примет участие в юбилейном саммите глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала, который пройдет в городе Туркменбаши (Туркменистан).

Известно, что в форуме примут участие президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Напомним, Кыргызстан в 2016 году «заморозил» свое участие в деятельности МФСА, так как предложенные кыргызской стороной реформы не были реализованы.

Ожидается, что Сооронбай Жээнбеков подробно озвучит позицию страны относительно деятельности фонда и его органов. Кыргызстан выступает за комплексное реформирование фонда, целью которого является обеспечение равного учета интересов и насущных потребностей всех государств Центральной Азии.

Международный фонд спасения Арала создан в 1993 году совместным решением президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с целью осуществления совместных действий, программ и проектов по улучшению экологической и социально-экономической ситуации в Приаралье.

С декабря 2008 года МФСА имеет статус наблюдателя в Генассамблее ООН. Последняя встреча глав государств — учредителей фонда состоялась в апреле 2009 года в Алматы. 
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