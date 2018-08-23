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Власть

Бишкек и Ашхабад стали городами-побратимами

Соглашение между мэриями городов об установлении побратимых отношений подписано сегодня в Ашхабаде главами столичных муниципалитетов Азизом Суракматовым и Шамухамметом Дурдылыевым во время государственного визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан.

Всего подписано 11 двусторонних документов, в том числе соглашения между правительствами о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве, об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход, о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и другие.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков находится в Туркменистане с государственным визитом. По итогам визита подписана Декларация о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Завтра, 24 августа, Сооронбай Жээнбеков примет участие в качестве почетного гостя в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.
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