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Власть

Сооронбай Жээнбеков вылетел с государственным визитом в Туркменистан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вылетел с государственным визитом в Туркменистан. 

В рамках визита глава государства встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества, а также перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия по всем направлениям.

Планируется подписание ряда двусторонних документов. Главным политическим документом станет Декларация о стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Туркменистаном.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков в качестве почетного гостя примет участие в саммите Международного фонда спасения Арала. 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посещал Кыргызстан с государственным визитом в августе 2015 года.
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