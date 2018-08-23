Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вылетел с государственным визитом в Туркменистан.

В рамках визита глава государства встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества, а также перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия по всем направлениям.

Планируется подписание ряда двусторонних документов. Главным политическим документом станет Декларация о стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Туркменистаном.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков в качестве почетного гостя примет участие в саммите Международного фонда спасения Арала.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посещал Кыргызстан с государственным визитом в августе 2015 года.