Пусть хранит Всевышний наш Кыргызстан! Поздравление президента с Курман айтом

Президент Кыргызстана сегодня поздравил народ с праздником Курман айт.

«От всей души поздравляю вас с одним из самых значимых дней для мусулман — священным праздником Курман айт. В этот день наши мысли обращены к Создателю: мы поминаем усопших, стремимся нравственно и духовно очиститься, приобщиться к вечным ценностям жизни.

Праздник Курман айт побуждает нас жить по совести, быть честным, отзывчивым, милосердным. Нравственность должна служить воспитанию достойной молодежи, что станет фундаментом для построения справедливого общества.

Мы просим сегодня у Создателя добра. Пусть в этот знаменательный день сбудутся все ваши сокровенные пожелания и благие намерения. Пусть каждый гражданин Кыргызстана достигнет счастья и благополучия, благодаря духовному обновлению и очищению, честному труду в справедливом обществе.

Пожелаем, чтобы исполнились все добрые помыслы и мечты наших соотечественников, исполняющих свой мусульманский долг в Мекке.

Желаем им благополучного возвращения на родину. Пусть в стране крепнет сплоченность и дружба народов, взаимоуважение. Пусть всем кыргызстанцам сопутствуют благополучие и успех. Я желаю нашему народу мира и единства, а Кыргызстану — развития и процветания! Пусть хранит Всевышний наш Кыргызстан!», — говорится в тексте поздравления Сооронбая Жээнбекова.