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Власть

Незаконно выданные в парке Фучика участки надо вернуть. Требование мэра Бишкека

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Рассмотреть варианты возвращения ранее незаконно выданных земельных участков в парке имени Ю.Фучика потребовал мэр Бишкека Азиз Суракматов.

По данным пресс-службы, сегодня градоначальник провел рабочее совещание, где обсуждались особо резонансные для бишкекчан вопросы.

Азиз Суракматов собрал вице-мэров, руководителей структурных подразделений мэрии и потребовал от подчиненных срочно определить границы в скверах и парках столицы; рассмотреть варианты возвращения ранее незаконно выданных земельных участков в парке имени Ю.Фучика; разработать проекты скверов и зон общественного пространства в жилых массивах; провести переговоры с посольством Турецкой Республики по вопросу благоустройства и ремонта парка имени Ататюрка.

Градоначальник также поручил чиновникам мэрии обсудить с посольством Азербайджана вопросы организации парка на ранее выданном земельном участке.

«Мы должны в самое короткое время привести в надлежащий вид существующие парки и скверы, а также сделать их тематическими. Обсудить с бизнес-сообществом государственно-частное партнерство по вопросам благоустройства парков и скверов в целях сохранения муниципального имущества», — сказал Азиз Суракматов.

Он также поручил в жилых массивах Бишкека до наступления холодов на 200 километрах дорог провести гравийную подсыпку.

В ближайших планах мэра подготовка проекта велодорожки соответствующей стандартам, которая будет установлена по улице Токомбаева от Абдрахманова до улицы Баха. Этот участок также будет оззеленен и освещен.
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