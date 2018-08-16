Президент призвал фермеров обеспечить ЕАЭС экологически чистыми продуктами

Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с деятельностью семеноводческого сельскохозяйственного кооператива «Бирлик» в Араванском районе.

Информацию о деятельности кооператива представил руководитель Хамидулло Тажибаев. Он рассказал, что кооператив использует 68,7 гектара земли на основании договора об аренде с государственным фондом на территории айыльного аймака. Кооператив функционирует с 1996 года и производит элитные семена хлопка и зерна.

Хамидулло Тажибаев отметил, что наблюдается рост экономических показателей, так, урожай хлопка в 2017 году составил 32 центнера с гектара, тогда как в 2016-м был 29,7 центнера.

Материально-техническое обеспечение кооператива хорошее, имеются складские помещения для хранения зерна, тракторы с комплектующими, грузовой автомобиль и другая сельхозтехника.

«Аграрный сектор страны имеет большие возможности, так как на мировом рынке большой спрос на экологически чистую продукцию, которой Кыргызстан может обеспечить рынки ЕАЭС, Китая и Евросоюза в рамках ВСП+. Все внутренние финансовые институты, такие как Гарантийный фонд, Российско-Кыргызский фонд развития, государственные банки, проводят свою деятельность с акцентом и повышенным вниманием на регионы», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Хамидулло Тажибаев показал главе государства хлопковое поле, состоялась беседа о перспективах аграрного сектора страны.