16:57
USD 69.49
EUR 78.71
RUB 1.05
Власть

Президент призвал фермеров обеспечить ЕАЭС экологически чистыми продуктами

Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с деятельностью семеноводческого сельскохозяйственного кооператива «Бирлик» в Араванском районе.

Информацию о деятельности кооператива представил руководитель Хамидулло Тажибаев. Он рассказал, что кооператив использует 68,7 гектара земли на основании договора об аренде с государственным фондом на территории айыльного аймака. Кооператив функционирует с 1996 года и производит элитные семена хлопка и зерна.

Хамидулло Тажибаев отметил, что наблюдается рост экономических показателей, так, урожай хлопка в 2017 году составил 32 центнера с гектара, тогда как в 2016-м был 29,7 центнера.

Материально-техническое обеспечение кооператива хорошее, имеются складские помещения для хранения зерна, тракторы с комплектующими, грузовой автомобиль и другая сельхозтехника.

«Аграрный сектор страны имеет большие возможности, так как на мировом рынке большой спрос на экологически чистую продукцию, которой Кыргызстан может обеспечить рынки ЕАЭС, Китая и Евросоюза в рамках ВСП+. Все внутренние финансовые институты, такие как Гарантийный фонд, Российско-Кыргызский фонд развития, государственные банки, проводят свою деятельность с акцентом и повышенным вниманием на регионы», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Хамидулло Тажибаев показал главе государства хлопковое поле, состоялась беседа о перспективах аграрного сектора страны.
Ссылка:
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Кыргызстана дал высокую оценку Ошскому университету
Маданият — Джалал-Абад. Строительство дороги обещают начать осенью
Как Сооронбай Жээнбеков солдатскую кашу отведал
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетит Туркменистан
Президент Кыргызстана обозначил страны-партнеры
Развитие, реформы, технологии. Что заложено в стратегии до 2040 года
В Стратегии развития Кыргызстана до 2040 года изложен социальный заказ общества
В Налоговый кодекс внесли изменения
ГУОБДД опять реформируют. Президент поручил создать рабочую группу
Инцидент в войсковой части № 73809 находится на контроле президента
Популярные новости
Стало известно, кого Азиз Суракматов назначит главой аппарата мэрии Бишкека Стало известно, кого Азиз Суракматов назначит главой аппарата мэрии Бишкека
Мэр Бишкека Азиз Суракматов о&nbsp;критике гражданских активистов и&nbsp;своих намерениях Мэр Бишкека Азиз Суракматов о критике гражданских активистов и своих намерениях
Первые решения Азиза Суракматова. Назначен и.о. первого вице-мэра Бишкека Первые решения Азиза Суракматова. Назначен и.о. первого вице-мэра Бишкека
В Бишкеке вице-мэр Эркинбек Исаков уволился по собственному желанию В Бишкеке вице-мэр Эркинбек Исаков уволился по собственному желанию
Бизнес
На&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; открылась новая сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; На рынке «Дордой» открылась новая сберкасса «Бакай Банка»
Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem
Покупайте смартфоны и&nbsp;получайте приятные бонусы Покупайте смартфоны и получайте приятные бонусы
20&nbsp;лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела 20 лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела